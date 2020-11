44 morti in Sicilia, 837 nuovi casi. 132 nuovi casi a Ragusa

Il coronavirus non allenta la morsa sulla Sicilia dove aumentano i casi e morti, così come avviene in Italia. Dopo i 1.698 casi di ieri, infatti, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono stati 1.837 i contagi intercettati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 9.479 tamponi processati dal sistema sanitario regionale (ieri erano stati 10.774). Ancora alto, altissimo il prezzo che paghiamo in numero di vittime: ben 44 nell'Isola (ieri erano stati 39).

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 426,Palermo 378, Messina 324,Trapani 291. Ragusa 132, Agrigento 96,Siracusa 77, Caltanissetta 72, Enna 41.