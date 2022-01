47 morti Covid il 28 gennaio in Sicilia

Contagi stabili oggi in Sicilia per quanto riguarda questa quarta ondata dell'epidemia di coronavirus: poche variazioni rispetto a ieri, con la sensazione di aver raggiunto la fase del cosiddetto plateau. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state diagnosticate 7.100 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (su 45.661 tamponi) e sono stati comunicati dalla Regione siciliana ancora tanti, troppi decessi: oggi sono 47 le vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 7.369 (su 47.456) e i morti 41. Il tasso di positività ha un leggero aumento: è al 15,5%, ieri era al 15,2%

A livello nazionale, la Sicilia oggi si attesta al nono posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+21.329), Emilia Romagna (+16.941), Veneto (+16.518), Lazio (+12.563), Campania (+11.319), Piemonte (+10.979), Toscana (+10.523) e Puglia (+7.855), tutte regioni che hanno comunque eseguito molti più tamponi di quelli processati dal nostro sistema sanitario.

A livello regionale, oggi è purtroppo ancora la provincia etnea quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi, seguita dalla provincia palermitana. Ecco la distribuzione degli 7.100 casi odierni provincia per provincia: Catania: 1.602. Palermo: 1.587. Siracusa: 998. Messina: 933. Ragusa: 835. Caltanissetta: 588. Trapani: 504. Agrigento: 453. Enna: 158.

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri sono stabili: si passa dai 1.600 di ieri ai 1.601 di oggi. Dei 231.716 siciliani attualmente positivi, 230.115 sono in isolamento domiciliare, 1.456 sono ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.450), 145 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 150) con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 11). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 5.474, mentre con gli ultimi 47 decessi le vittime siciliane della pandemia sono arrivate a 8.424.

IN ITALIA

Sono 143.898 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 155.697. Le vittime sono invece 378, mentre ieri erano state 389. Dall’inizio della pandemia sono 10.683.948 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.668.828, in diminuzione di 37.625 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 145.537. I dimessi e i guariti sono invece 7.869.583 con un incremento di 181.594 rispetto a ieri.

Sono 1.051.288 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.039.756. Il tasso di positività è al 13,7%, in calo rispetto al 15% di ieri.

Sono invece 1.630 le terapie intensive, 15 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.796, ovvero 57 in meno rispetto a ieri.