5 agosto, 27 morti in Italia, di cui 5 in Sicilia

Sono 7.230 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.596). Sale così ad almeno 4.377.188 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 27 (ieri sono stati 21), per un totale di 128.163 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.147.979 e 3.371 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.565). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 101.046, pari a 3.826 in più rispetto a ieri (+3.004 il giorno prima). Oggi, il totale degli attuali positivi – in crescita da 20 giorni consecutivi — supera quota 100 mila, riportando il dato indietro al 16 giugno, l’ultimo giorno in cui ci sono stati così tanti cittadini infettati.

831 nuovi casi in Sicilia

Sono stati 831 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 808). I morti sono stati 5 (uno in meno di ieri) cosa che incrementa il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 6.067(fino a ieri 6.062). E’ quanto emerge dal bollettino covid del 5 agosto del ministero della Salute. Le persone ricoverate con sintomi sono complessivamente 362 (ieri erano 387) dei quali 40 in rianimazione (ieri erano 36) con 5 nuovi ingressi. I dimessi guariti sono 227.637 e il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 12.547 dei quali 12.145 in isolamento domiciliare. L'incremento dei tamponi processati rispetto al giorno precedente è stato di 21.921.

LE PROVINCE. Questo l'andamento della pandemia nelle singole province. Palermo: 72.639 (209 nuovi casi), Catania: 62.662 (203 ), Messina: 27.434 (2), Siracusa: 17.558 (37), Trapani: 15. 289 (73), Ragusa: 15.192 (72), Caltanissetta: 14.301 (77), Agrigento: 13.992 (128), Enna: 7.184 (30).