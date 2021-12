5 dicembre, 43 morti Covid in Italia, 6 sono in Sicilia

Nuova impennata di casi Covid in Sicilia dopo la frenata di ieri. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 870 infezioni da SARS-CoV-2 (su 25.285 tamponi processati dal sistema sanitario regionale) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 6 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 549 a fronte di 25.952 tamponi e si erano registrati 5 morti.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si ritrova al settimo posto in Italia per incremento di nuovi casi dopo Lombardia (+2.628), Veneto (+2.219), Emilia Romagna (+1.707), Lazio (+1.549), Campania (+1.325) e Piemonte (+906). In Sicilia l'incidenza torna a salire con il tasso di positività che passa dal 2,1% di ieri al 3,4%.

A livello regionale anche oggi è sempre Catania la provincia che fa registrare il maggior numero di nuovi casi. Un vero e proprio caso quello catanese con il territorio etneo che registra ancora la maggior incidenza e quasi quotidianamente deve fare i conti con il doppio dei casi di Palermo che pure ha una provincia più vasta e con più abitanti. Ecco la suddivisione dei nuovi contagi provincia per provincia: Catania 258, Palermo 163, Messina 134, Siracusa 91, Caltanissetta 87, Trapani 71, Agrigento 32, Ragusa 21, Enna 13.

Sul fronte ospedaliero invece la situazione appare ancora sotto controllo con i ricoveri che restano più o meno stabili. Gli attualmente positivi in Sicilia sono 13.317 (+472 rispetto a ieri nel saldo tra nuove infezioni, guarigioni e decessi), di cui 12.970 in isolamento domiciliare, 304 ricoverati in ospedale con sintomi (+4 rispetto a ieri) e 43 ricoverati gravi in Terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri) con un solo nuovo ingresso nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3).

Il totale dei casi di coronavirus dall'inizio della pandemia è 327.881, le guarigioni sono state 307.330 con 392 dichiarati guariti o dimessi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi in totale sono arrivati a 7.234.

IN ITALIA

Sono 15.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.632. Sono invece 43 le vittime

in un giorno, ieri erano state 75. Sono 232.000 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 8.282 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.109.082, i morti 134.195. I dimessi e i guariti sono invece 4.742.887, con un incremento di 6.685 rispetto a ieri.

Sono 525.108 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 636.592. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento

rispetto al 2,6% di ieri.

Sono invece 736 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto a ieri.