5 euro l’ora e zero diritti: blitz anti caporalato a Gela VIDEO

Gela - Due imprenditori agricoli di Niscemi di 42 e 61 anni sono stati denunciati dalla polizia di Gela per sfruttamento di 20 braccianti, a seguito di un blitz nelle campagne nissene del piano stella. Al momento dell’accesso presso l’azienda con personale Inps e dell’Ispettorato del Lavoro, gli agenti hanno scoperto 20 operai irregolarmente impegnati nella raccolta di ortaggi.

Gli operai percepivano una paga di circa 5 euro l’ora, nessun giorno di ferie o aspettativa per malattia: salvo il giorno di riposo settimanale, in pratica erano privi della maggior parte dei diritti dei lavoratori previsti dai contratti collettivi. Erano inoltre sprovvisti di abbigliamento idoneo e nella ditta non vi era alcun bagno né cassetta di primo soccorso come previsto dalle norme vigenti. Gli operai hanno dichiarato di esser stati costretti ad accettare le condizioni lavorative offerte dai datori perché non avevano altri mezzi di sostentamento.