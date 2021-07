5 luglio, 31 morti Covid in Italia, zero in Sicilia

Sono 480 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +808). Sale così ad almeno 4.263.797 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 31 (ieri sono stati +12), per un totale di 127.680 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 4.092.586 complessivamente: 1.582 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.706). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 43.531, pari a -1.133 rispetto a ieri (-912 il giorno prima).

In Sicilia con 58 nuovi casi, zero decessi

Passo indietro del Covid in Sicilia che oggi registra soltanto 58 nuovi casi su 7.803 tamponi processati, con una incidenza che scende di nuovi attestandosi poco sopra lo 0,7%. La Regione oggi resta al terzo posto ma in compagnia dell’Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri. Nessuna nuova vittima per il secondo giorno su tre, e così il totale dei morti resta a 5.981 (due sole vittime sono state registrate ieri negli ultimi tre giorni). Il numero degli attuali positivi è di 3.578 e risale di 15 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono solo 43. Negli ospedali i ricoverati sono 157, 1 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, tornano a salire e adesso sono 17 (ieri erano 15). I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 22 casi, seguita da Catania con 13 casi, poi Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3 casi, Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna. L'aggiornamento è contenuto nel bollettino del Ministero della Salute.