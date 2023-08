5 morti Covid del ragusano la settimana di ferragosto

Nell’ultima settimana, con dati aggiornati alla mezzanotte di domenica 13 agosto, in provincia di Ragusa si sono registrati 5 decessi per covid: uno nel reparto di medicina del Guzzardi Vittoria, uno al pronto soccorso sempre dell’ospedale vittoriese, 2 nel reparto di medicina del Giovanni Paolo II di Ragusa e uno in malattie infettive sempre dell’ospedale del capoluogo. Altri 2 decessi si erano verificati nella settimana precedente. I positivi sono però scesi da 27 a 18, di cui 5 ricoverati.