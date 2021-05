5 morti Covid in Sicilia il 30 maggio

Ancora in calo anche se di poco i contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, sono 348 i nuovi casi di Covid nell'Isola (su 15.841 test processati dal sistema sanitario regionale) dove si contano purtroppo anche altre 5 vittime. Ieri erano stati registrati 385 casi su 15.094 tamponi e 7 morti.

Il virus continua quindi la sua corsa di rallentamento, ma la Sicilia resta comunque la terza regione d'Italia per numero di nuovi casi dopo Lombardia e Campania.

Con i nuovi 348 casi, il totale degli attuali positivi nell'Isola (anche in virtù delle guarigioni) è di 9.883 (-105 rispetto a ieri quando erano 9.988), di cui 9.334 in isolamento domiciliare (ieri erano 9.414), 484 ricoverati con sintomi i reperti ospedalieri Covid (ieri 502), e ancora 65 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 72) con 0 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3).

I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono invece arrivati a 225.551 (ieri 225.203), mentre le guarigioni sono arrivate 209.849 con 448 siciliani che sono stati dimessi o dichiarati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime invece con le ultime 5 sono arrivate a 5.819.

A livello provinciale è sempre Catania la provincia che fa registrare il maggior numero di nuovi casi. Nella provincia etnea sono stati 124 i nuovi positivi intercettati dai tamponi, più del doppio di Palermo dove si contano 53 nuovi contagi. Poi ci sono Messina con 44, Ragusa con 29, Agrigento con34, Siracusa con 29, Caltanissetta con 12, Trapani con 11 e Enna con 0.