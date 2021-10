5 ottobre, 50 morti Covid in Italia, 10 sono in Sicilia

Dopo i 183 casi di ieri (su 11.738 test effettuati), tornano ad aumentare i tamponi processati (che solitamente nel weekend diminuiscono) e risalgono i contagi. Sono 321 i nuovi casi di Covid in Sicilia (su 16.368 test) secondo il bollettino odierno del ministero della Salute. L’incidenza sale al 1,9% mentre ieri era all’1,6%. E si registrano purtroppo altre 10 vittime.

Oggi l'Isola è seconda in Italia per incremento di nuovi casi dopo il Veneto (363). E in Sicilia è ancora quella di Catania la provincia che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi. Ecco la suddivisione dei casi comunicati oggi provincia per provincia: Catania 115, Siracusa 44, Palermo 42, Trapani 41, Agrigento 35, Messina 25, Enna 12, Ragusa 4, Caltanissetta 3.

Gli attuali positivi sono 13.368 con una diminuzione di 249 casi. I guariti sono 560 mentre con le ultime 10 vittime il totale dei decessi è arrivato a 6.862. I morti di oggi sono dei giorni scorsi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 458 i ricoverati, 28 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri.

In Italia

Sono 2.466 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.612. Sono invece 50 le vittime

in un giorno, ieri erano state 37. Dall’inizio della pandemia i casi di Covid registrati in Italia sono 4.686.109, i morti 131.118. I dimessi e i guariti sono invece 4.464.692, con un incremento di 4.210 rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi al Covid sono 90.299, con un calo di 1.797 nelle ultime 24 ore.

Sono 322.282 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è allo 0,76%, in calo rispetto all’1,3% di ieri.

Sono 433 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 18 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.968 (ieri 3.032), 64 meno di ieri.