5 settembre, diluvio fra Noto e Avola

Noto - Il 5 settembre si è rotto l'incatnesimo dell'estate. Diluvio fra Noto e Avola, quasi un'ora di pioggia battente a Palazzolo Acreide. Una piccola tromba d'aria durata pochissimi minuti, forse due o tre al massimo, si è registrata poco prima delle 17,30 a Rosolini. Una fortissima raffica di vento ha scoperto alcuni tetti di lamiera che coibentano gli edifici, finendo in strada. Fortunatamente la tromba d'aria non ha provocato danni alle persone, ma disagi alla circolazione stradale.

Anche a Noto una pioggia fortissima ha messo in difficoltà tanti automobilisti in transito verso Siracusa. Tante le auto che si sono fermate nelle aree di emergenza dell'autostrada, aspettando che diminuisse la furia dell'acqua. Pioggia pure a Siracusa e Floridia, ma solo di breve intensità, mentre è durato una mezz'ora un acquazzone che si è riversato tra Marzamemi e Pachino. Dopo la pioggia le temperature sono scese fino a 21 gradi. Non pioveva da marzo.