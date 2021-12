6 dicembre, 92 morti Covid in Italia, 6 sono in Sicilia

Sale e scende la curva epidemica del Covid in Sicilia. Oggi scende ma è tutta colpa dei pochi test effettuati domenica. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 505 nuove infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di 14.969 tamponi processati dal sistema sanitario regionale e sono stati comunicati altri 6 decessi. Quasi invariato il tasso di positività, che passa dal 3,4 al 3,3%. Ieri i nuovi casi erano stati 870 (ma su 25.285 tamponi) e le vittime sempre 6.

Non deve trarre in inganno quindi il netto calo di nuove infezioni registrato in Sicilia, frutto come detto dello scarso numero di tamponi che fanno scendere la regione all'ottavo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Veneto (+1.709), Emilia Romagna (+1.396), Lazio (+1.006), Lombardia (+1.005), Campania (+783), Piemonte (+776) e Toscana (+544). Ma per rendere l'idea del basso numero di test effetuati in Sicilia, basta notare che il Piemonte ha processato 50.208.In Sicilia il tasso di positività passa dal 3,4 al 3,3%.

A livello regionale, Catania continua a essere - come quasi ogni giorno - la provincia che conta il maggior numero di nuovi casi. Ecco la distribuzione degli ultimi 505 contagi provincia per provincia: Catania 155, Palermo 107, Messina 88, Caltanissetta 50, Siracusa 39, Trapani 24, Ragusa 19, Enna 13, Agrigento 10.

A livello ospedaliero si registra un netto aumento dei ricoveri soprattutto in area medica, passati dai 304 di ieri a 317 di oggi. Cresciuti ma più lievemente anche i ricoveri in Terapia intensiva, passati da 43 di ieri ai 45 di oggi con tre nuovi ingressi in Rianimazione (ieri era stato solo uno).

Gli attualmente positivi in Sicilia sono 13.703, +386 rispetto a ieri nel saldo tra nuova infezioni, guarigioni e decessi. Il totale di casi di coronavirus dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 328.386, le guarigioni sono state 307.443 (113 nelle ultime 24 ore), mentre i decessi sono arrivati a 7.240.

IN ITALIA

Anche a livello nazionale si registra un netto calo dei tamponi, così sono 9.503 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.021. Sono invece 92 le vittime in un giorno, ieri erano state 43. Sono 235.835 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 3.835 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.118.576, i morti 134.287. I dimessi e i guariti sono invece 4.748.454, con un incremento di 5.567 rispetto a ieri.

Sono 301.560 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 525.108. Il tasso di positività è al 3,1%, in aumento rispetto al 2,9% di ieri. Sono invece 743 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri.