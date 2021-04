6 morti Covid in Sicilia il 25 aprile

Ragusa - Contagio da covid stabile in Sicilia, rispetto ai giorni precedenti, con 1.061 nuovi positivi a fronte di 21.800 tamponi effettuati, su un totale di 3.759.786 da inizio emergenza. I dati come sempre rilevati dal bollettino del Ministero della Salute, si riferiscono alle ultime 24 ore. Le ulteriori vittime della pandemia nell'Isola sono 6 (ieri 21), che portano il totale delle vittime, sull'isola, a 5.292. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 25.510 (+299) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.244 di cui 171 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 24.095 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 172.774 (+756).

I dati del contagio nelle singole province:

Palermo: 63.187 (378)

Catania: 51.925 (148)

Messina: 24.102 (146)

Siracusa: 14.419 (123)

Trapani: 12.754 (26)

Ragusa: 10.992 (116)

Caltanissetta: 10.294 (65)

Agrigento: 10.166 (55)

Enna: 5.737 (4).