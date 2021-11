6 novembre, 31 morti Covid in Italia, 4 sono in Sicilia

Sono stati 301 i nuovi casi contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore, con altri 4 morti (e il totale sale a 7.046. Crescono invece i ricoveri in ospedale. E’ quanto si legge nel bollettino covid del 6 novembre del ministero della Salute.

In ospedale infatti ci sono ad oggi 367 persone (ieri erano 350) delle quali 324 in area medica (ieri 311) e 43 in terapia intensiva (ieri erano 39). E’ Catania la provincia che ha nettamente più nuovi casi in Sicilia: ben 134, quasi la metà del totale siciliano.

I tamponi processati sono stati 21.104 e il tasso di positività passa dal 1,89% di ieri al 1,42% di oggi.

LE PROVINCE. Palermo: 85.133 casi complessivi (27 nuovi casi), Catania: 79.363 (134), Messina: 35.298 (7), Siracusa: 24.861 (52), Trapani: 20.241 (26), Ragusa: 20.005 (11), Caltanissetta: 18.194 (18), Agrigento: 17.797 (20), Enna: 9.554 (6)

ITALIA. Sono 6.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.764. Sono invece 31 le vittime in un giorno (ieri 51).

Sono 491.962 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 543.414. Il tasso di positività è all’1,37%, in leggero aumento rispetto all’1,2% di ieri. Sono invece 392 i pazienti in terapia intensiva in Italia, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.173, ovvero 49 in più rispetto a ieri.