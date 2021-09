Noto - Sbarco autonomo da parte di 49 migranti al lido Marianelli, in territorio di Noto, non lontano dalla riserva di Vendicari. A bordo di una barca a vela i migranti (tutti uomini, tranne una donna) sono approdati a riva abbandonando l'imbarcazione. Secondo testimoni oculari sono giovani e in buona salute.

Si tratta di una modalità anomala di sbarco. Secondo una prima ricostruzione, la barca a vela sarebbe partita dalla Turchia.