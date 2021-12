7 dicembre, 99 morti Covid in Italia, 10 sono in Sicilia

Sfiorano quota mille i nuovi contagi di covid in Sicilia, dovuti in parte anche all’alto numero di tamponi processati. Crescono invece, anche se di poco, i ricoveri in ospedale. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 7 dicembre diffuso dal ministero della salute.

I nuovi casi sono stati infatti 975, contro i “soli” 505 di ieri ma con oltre il doppio di tamponi processati (32.170 contro i quasi 15 mila di ieri). Infatto il tasso di positività passa dal 3.3% al 3% di oggi. I morti sono stati 10 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.250. La Sicilia come numero assoluto di nuovi contagi è al settimo posto dopo Veneto (2.960), Lombardia (2.783), Lazio (1.474), Emilia Romagna (1.350)Piemonte (1.310) e Campania (1.150).

In lieve aumento i ricoveri: complessivamente in ospedale le persone ricoverate per covid sono 373 (ieri erano 362) delle quali 327 in area medica (ieri erano 317) e 46 in terapia intensiva (ieri erano 45, ma ci sono anche tre nuovi ingressi).

LE PROVINCE. Ecco la situazione nei territori: Palermo: 88.158 contagi complessivi (123 nuovi contagi), Catania: 85.027 (284), Messina: 39.166 (213), Siracusa: 26.643 (48), Trapani: 21.601 (86), Ragusa: 20.658 (20), Caltanissetta: 19.205 (76), Agrigento: 18.946 (111), Enna: 9.957 (14).

IN ITALIA. Sono 15.756 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.503. Sono invece 99 le vittime in un giorno, ieri erano state 92.

Sono 240.894 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.059 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.134.318, i morti 134.386. I dimessi e i guariti sono invece 4.759.038, con un incremento di 10.584 rispetto a ieri.

Sono 695.136 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 301.560. Il tasso di positività è al 2,27%, in calo rispetto al 3,1% di ieri. Sono invece 776 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 89. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078, ovvero 199 in più rispetto a ieri.