7 febbraio, 25 morti Covid in Sicilia

Il consueto basso numeri di tamponi effettuati la domenica abbassa notevolmente il numero dei contagi da coronavirus comunicati il lunedì, in Sicilia come in Italia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 3.463 nuove infezioni da SARS-CoV-2 su 28.099 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 25 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 7.852 (su 43.032 tamponi) e i morti comunicati 10. Il tasso di positività scende al 12,3%, ieri era al 18,2%

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al quinto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lazio (+5.313), Emilia Romagna (+5.203), Campania (+4.041), Piemonte (+3.688) e dopo la Lombardia (+3.116) che dopo tanti giorni di "primato" dei contagi scende addirittura al sesto posto.

A livello regionale, oggi è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi, seguita da quella etnea. Ecco la suddivisione dei 3.463 casi odierni provincia per provincia:

Palermo: 849

Catania: 822

Messina: 660

Trapani: 349

Siracusa: 306

Ragusa: 265

Agrigento: 248

Caltanissetta: 245

Enna: 78

Sul fronte ospedaliero, dopo alcuni giorni di tendenza alla decongestione dei reparti, si registra un lieve aumento dei ricoveri in area medica. Dei 273.993 siciliani attualmente positivi, 272.454 si trovano in isolamento fiduciario, 1.412 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.396) e 127 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (uguale rispetto a ieri) con11 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono 743, mentre con gli ultimi 25 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 8.815. La Regione siciliana ha reso noto che i 25 decessi comunicati oggi si sono verificati: uno oggi, tre ieri, 17 il 5 febbraio, due il 4 febbraio, uno il 3 e il 29 gennaio.

IN ITALIA

Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.029. Le vittime sono invece 326, mentre ieri erano state 229.

Dall’inizio della pandemia sono 11.663.338 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 1.990.701, in calo di 82.547 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.097. I dimessi e i guariti sono invece 9.523.540 con un incremento di 123.823 rispetto a ieri.

Sono 393.663 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 686.544. Il tasso di positività è al 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era all’11,2%).

Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri.