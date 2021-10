7 mila morti Covid in totale in Sicilia

Meno casi di covid rispetto a ieri (ma anche perché ci sono stati molti meno tamponi) e ricoveri sostanzialmente stabili. Le vittime siciliane invece hanno raggiunto quota 7 mila. Sono questi i principali dati contenuti nel bollettino covid del 27 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi contagi sono stati infatti 282 (ieri erano 484) ma con 12.713 tamponi (ieri erano quasi 18 mila) e con un tasso di positiva che comunque scende un po’: dal 2,7% al 2,2%. I morti sono stati 6 e il totale come detto sale a 7 mila tondi.

In ospedale ci sono in tutto 318 persone (ieri erano 322), 4 in meno in area medica (oggi sono 280) e ancora 38 in terapia intensiva (con tre nuovi ingressi). I guariti sono stati 412 e le persone attualmente positive in Sicilia scendono così di altre 319 unita (6.979).

LE PROVINCE. Palermo: 84.622 casi complessivi dall'inizio della pandemia (67 nuovi casi), Catania: 77.902 (72), Messina: 34.986 (23), Siracusa: 24.322 (42), Trapani: 19.983 (21), Ragusa: 19.955 (11), Caltanissetta: 18.026 (25), Agrigento: 17.617 (14), Enna: 9.454 (7).

ITALIA. Sono 4.598 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 4.054. Sono invece 50 le vittime in un giorno, due più di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono75.365, secondo i dati del ministero della Salute, 319 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.752.368, i morti 131.954. I dimessi e i guariti sono invece 4.545.049, con un incremento di 4.226 rispetto a ieri.

Sono 468.104 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 639.745. Il tasso di positività è all’1%, in aumento rispetto allo 0,6% di ieri.

Sono 341 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri,

secondo i dati del ministero della Salute sono 27 (ieri 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.615, sono 11 in più rispetto a ieri.