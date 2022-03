7 morti Covid in Sicilia il 12 marzo

Segnali contrasti sul versante covid in Sicilia. I nuovi casi sono ancora ampiamente sopra quota 5 mila e la curva dunque non scende per come forse ci si attendeva ma dagli ospedali arriva invece una buona notizia: dopo molte settimane le persone ricoverate per covid sono sotto quota 900. Ed è questo un dato fondamentale che ha permesso alla Sicilia di tornare bianca da lunedì prossimo. E’ quanto emerge dal bollettino del 12 marzo diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati dunque 5.335 (ieri 5.497) con 31.004 tamponi processati (ieri 33.961). Il tasso di positività sale di un punto e passa dal 16,2 di ieri al 17,2 di oggi.

I morti sono stati invece “soltanto” 7 ed è il numero più basso dall’inizio dell’anno e comunque da diversi mesi. Il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 9.728.

L’anno scorso, al 12 marzo del 2021, i nuovi casi erano stati 679 con 13 morti: otto volte meno casi e più morti a dimostrazione che la massiccia campagna di vaccinazioni ha avuto i suoi effetti.

Negli ospedali le persone ricoverate per covid sono 896 (-37) delle quali 828 in area medica (-40) e 68 in terapia intensiva (+3) con 7 nuovi ingressi.

La Sicilia è la terza regione per numento complessivo di cassi dietro Lazio (6.268) e Lombardia (5.501). Si tratta però di regioni che processanooltre 50 mila tamponi.

In Sicilia vi sono al momento 224.332 positivi (+650 rispetto a ieri) con altri 5.623 persone dichiarate guarite.

LE PROVINCE. Sempre Palermo la provincia con nettamente più casi (il doppio delle altre e un terzo del totale). Ecco il dettaglio

Palermo: 202.283 casi complessivi da inizio pandemia (1762 nuovi casi). Catania: 192.162 (697). Messina: 110.924 (692). Siracusa: 80.204 (484). Ragusa: 63.078 (576). Trapani: 62.232 (750). Agrigento: 61.756 (826). Caltanissetta: 53.125 (320). Enna: 25.049 (173).

IN ITALIA. Sono 53.825 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.127. Le vittime sono invece 133 (ieri erano state 156).

Sono 417.777 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 425.638. Il tasso di positività è al 12,9%, praticamente stabile rispetto al 12,5% di ieri. Sono invece 513 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.234, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.