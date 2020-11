72 i positivi Covid a Scicli

Scicli - Aumentano a 72 le persone positive al Covid 19 a Scicli. A darne notizia il sindaco Enzo Giannone. "Si tratta di contatti di positivi già posti in isolamento nei giorni scorsi e che si trovano all’interno di nuclei familiari ove presenti soggetti già contagiati. A questo numero si dovrebbe aggiungere un’altro soggetto positivo rilevato nel drive in su 432 tamponi fatti finora stamane, in fase di ulteriore verifica. Proprio per la velocità di diffusione del virus, con dati che cambiano anche nel volgere di poche ore, si raccomanda a tutti il massimo rispetto delle regole, in primis l’uso delle mascherine e il divieto di assembramenti".