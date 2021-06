8 giugno, 12 morti Covid in Sicilia, 102 in Italia

Tornano a salire i casi di Covid in Sicilia dopo il bassissimo numero di contagi registrati ieri. Oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute, in Sicilia si contano 337 nuovi casi di coronavirus (su 22.004 tamponti processati dal sistema sanitario regionale) e altri 12 morti. Numeri praticamente raddoppiati rispetto alle 156 infezioni del giorno precedente (su 9.759 temponi). E a registrare il maggior numero di contagi è sempre Catania con oltre la metà di tutti i casi odierni nell'Isola: 176 i contagi nella provincia etnea.

Dati quindi non proprio confortanti per la Sicilia che da oggi è la Regione d'Italia dove l'epidemia di Sars-CoV-2 è più diffusa. L'Isola infatti è prima in tutto il Paese per numero di nuovi contagi e ha una incidenza superiore al 1,5% proprio nel giorno in cui nel Paese scende sotto 1 dopo tanto tempo.

Con i nuovi 337 casi, il totale degli attuali positivi nell'Isola (anche in virtù delle guarigioni) è di 7.706 (-177 rispetto ai 7.883 di ieri), di cui 7.296 in isolamento domiciliare (ieri erano 7.448), 368 ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri Covid (ieri 392), e ancora 42 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 43) con 0 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (anche ieri erano stati 0).

I casi totali di coronavirus in Sicilia dall'inizio della pandemia sono così arrivati a 228.017 (ieri erano 227.680), mentre le guarigioni sono arrivate 214.423 con 502 siciliani che sono stati dimessi o dichiarati guariti dal Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime invece con le ultime 12 sono arrivate a 5.888.

A livello provinciale, come detto, è sempre Catania la provincia siciliana che fa registrare il maggior numero di nuovi casi. Nella zona etnea sono stati 176 i nuovi positivi intercettati dai tamponi, sei volte di più dei 25 casi del capoluogo Palermo. Poi ci sono Agrigento con 56, Messina con 23, Caltanissetta con 20, Ragusa 16, Siracusa 12, Trapani con 8 ed Enna con 1.

102 morti in Italia l'8 giugno

Sono 1.896 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.273). Sale così ad almeno 4.235.592 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 102 (ieri sono stati +65), per un totale di 126.690 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.927.176 e 8.519 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +5.024). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 181.726, pari a -6.727 rispetto a ieri (-3.819 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.