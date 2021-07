8 luglio, 13 morti Covid in Italia, nessun morto in Sicilia

Sono 1.394 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 1.010). Sale così ad almeno 4.267.105 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 13 (ieri sono stati 14), per un totale di 127.731 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.097.905 e 1.749 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.735). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 41.469, pari a -371 rispetto a ieri (-739 il giorno prima).

Nessun morto in Sicilia

I dati delle ultime 24 ore della Protezione civile non lasciano presagire niente di buono rispetto alla diffusione dei contagi in Sicilia. In un giorno i nuovi contagiati sono 219 ed è il primo risultato negativo a livello nazionale. Dopo di noi c'è la Lombardia (215) e la Campania (162).

Lo "score" che arriva dalle singole province segnala Catania come quella in cui si sono verificati più casi: Catania 52, Palermo 44, Caltanissetta 38, Ragusa 29, Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8, Messina 5.

Ieri i tamponi eseguiti in Sicilia sono stati 11.850 tamponi processati nell’isola. L’incidenza oggi si attesta poco sopra l’1,8% e quasi raddoppia rispetto agli ultimi giorni. L'isola torna in testa al nuovo contagio giornaliero in Italia

Sul fronte dei positivi totali il numero degli infetti in Sicilia risale a 3457 facendo segnare 100 casi in più nonostante i 119 guariti delle ultime ore. Non si registrano nuove vittime e dunque il totale resta di 5987.

Sul fronte ospedaliero sono 148 i ricoverati 20 dei quali in terapia intensiva dove da tre giorni ormai si registra una crescita costante anche se di un solo caso ogni 24 ore.