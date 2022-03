8 morti Covid il 21 marzo in Sicilia

In Sicilia il dato del contagio da Covid sembra arretrare rispetto ai giorni scorsi con la registrazione di altri 2.798 casi. E' un passo indietro che si registra quasi sempre nelle giornate di lunedì quasi certamente per il minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica (sono stati 19.625). Il giorno precedente i casi positivi erano stati 4.777. Il tasso di positività scende al 14,2% ieri era al 15,6%. L’isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 238.489 con un incremento di 1.627 casi. I guariti sono 2.049 mentre le vittime sono 8 portano il totale dei decessi a 9.868. Sul fronte ospedaliero sono 981 ricoverati con 43 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 58, due casi in meno rispetto a ieri.

La situazione del contagio nelle singole province: Palermo: 216.152 (960). Catania: 198.988 (248). Messina: 122.292 (778). Siracusa: 84.469 (200). Agrigento: 68.791 (396). Ragusa: 67.836 (278). Trapani: 67.510 (487). Caltanissetta: 56.636 (171). Enna: 26.780 (166).

IN ITALIA: Sono 32.573 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.415. Le vittime sono invece 119 (ieri erano state 93). Sono 218.216 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 370.466. Il tasso di positività è al 14,9%, in calo rispetto al

16,3% di ieri. Sono invece 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.728 , ovvero 298 in più rispetto a ieri.