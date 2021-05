8 morti Covid in Sicilia il 24 maggio

Ragusa - Cresce di poco rispetto a ieri il dato del contagio da coronavirus in Sicilia. Gli ulteriori positivi così come rilevato dal bollettino del Ministero della Salute sono 378, su 11.194 tamponi processati, con una incidenza in risalita fino quasi al 3,4%, in leggero aumento rispetto a ieri. La Regione oggi è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 8 e portano il totale a 5.747. Il numero degli attuali positivi è di 13.016 e torna, dopo giorni, a risalire facendo segnare un + 88 casi. Questo perché i guariti sono soltanto 282. Negli ospedali i ricoverati sono 699, 21 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 98, 4 in meno rispetto al bollettino precedente.

I dati dei nuovi positivi nelle singole province:

Palermo: 68.704 (124)

Catania: 57.640 (142)

Messina: 26.055 (33)

Siracusa: 16.032 (40)

Trapani: 13.618 (2)

Ragusa: 12.386 (18)

Caltanissetta: 11.397 (16)

Agrigento: 11.355 (1)

Enna: 6.083 (2).