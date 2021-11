847 migranti, un piccione: il compagno di viaggio portato via a una signora

Trapani - Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura in Sicilia per una donna libica: alla gioia per essere riuscita a mettere piede a terra, dopo aver visto la morte in faccia con altri 846 migranti sbarcati dalla Sea Eye 4; la delusione nel vedersi portare via un piccone che teneva legato al braccio con una catenella: l’unica sua compagnia, nei giorni bui della Libia e della traversata in Mediterraneo.

Quando ieri sera è scesa ieri dalla nave Sea Eye 4, la solerte Questura trapanese ha segnalato il volatile (foto) all’Organizzazione internazionale protezione animali - che ha inviato due volontarie a recuperare l'uccello per trasferirlo al Centro operativo provinciale della Forestale, dov’è stato premurosamente visitato e “messo in sicurezza”.

Che, probabilmente, significa liberato in volo giacché è tutto fuorché una specie in via d’estinzione. «Ha lasciato il suo Paese portando, nella disperazione, solo il suo piccione» racconta Baldo Ferlito, vicedelegato dell’Oipa locale: alla signora ha spiegato che avrebbe dovuto privarsi del suo amico, per via del rigoroso iter sanitario da seguire.