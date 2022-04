Ragusa - Positivi al Covid ancora in calo nel Ragusano ma aumentano i morti che raggiungono quota 523. Nelle ultime 24 ore, infatti, è deceduta una donna di 86 anni di Ragusa. I positivi in totale sono 4.074: 4019 in isolamento domiciliare e 55 ricoverati.

I dati per Comune: Acate 45, Chiaramonte Gulfi 98, Comiso 284, Giarratana 37, Ispica 237, Modica 958, Monterosso Almo 38, Pozzallo 250, Ragusa 1.261, Santa Croce Camerina 72, Scicli 300, Vittoria 429.