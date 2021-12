9 dicembre, 79 morti Covid in Italia, 2 sono in Sicilia

Continua in Sicilia il saliscendi dei contagi da coronavirus. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state diagnosticate 789 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 16.274 tamponi) e sono state comunicate altre 2 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 618 (su 23.329 tamponi) e le vittime 10. Il calo nei tamponi processati è da addebitarsi alla giornata festiva di ieri. Il tasso di positività sale al 4,8%, era al 2,6%.

Sebbene siano stati effettuati meno test, è comunque aumentato il numero di nuovi casi rispetto al giorno precedente, segno che il virus sta circolando con una certa rapidità, confermata dal fatto che la Sicilia torna a scalare la "classifica" nazionale dell'incremento dei nuovi casi e oggi si piazza al sesto posto in Italia dopo Veneto (+1928), Emilia Romagna (+1650), Lombardi (+1476), Lazio (+1376) e Piemonte (+1215).

A livello regionale invece è sempre Catania la provincia che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e di conseguenza anche quello di nuovi casi. Ecco la distribuzione dei 789 contagi odierni provincia per provincia: Catania 232, Messina 210, Palermo 85, Trapani 60, Siracusa 57, Agrigento 57, Caltanissetta 54, Ragusa 34, Enna 0.

Gli attualmente positivi in Sicilia sono 14.543 (+534 nel saldo tra nuovi casi, guarigioni e decessi), di cui 14.156 in isolamento fiduciario, 339 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ben 19 in più di ieri) e 48 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (+2 rispetto a ieri) con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 2).

I casi totali di coronavirus nell'Isola dall'inizio della pandemia sono arrivati a quota 330.768, i guariti sono 308.963 (253 nelle ultime 24 ore) mentre i decessi con gli ultimi 2 sono arrivati a 7.262.

IN ITALIA

Sono 12.527 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.959. Sono invece 79 le vittime in un giorno, ieri erano state 86. Sono 254.553 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.339 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.164.780, i morti 134.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.775.676, con un incremento di 7.098 rispetto a ieri.

Sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 564.698. Il tasso di positività è al 4%, in aumento rispetto al 3,2% di ieri.

Sono invece 811 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 20 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 69. I ricoverati

con sintomi nei reparti ordinari sono 6.333, ovvero 234 in più rispetto a ieri.