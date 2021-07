9 luglio, 25 morti Covid in Italia, un morto in Sicilia

Sono 1.390 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 1.394). Sale così ad almeno 4.268.491 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 25 (ieri sono stati 13), per un totale di 127.756 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.099.339 e 1.434 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.749). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 41.396, pari a -73 rispetto a ieri (-371 il giorno prima).

Un morto in Sicilia

Sono stati 202 i nuovi casi di covid nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano stati 219). C’è anche un morto (ieri nessuno) e il totale delle vittime siciliane del virus è così di 5.988. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 9 luglio diffuso dal ministero della Salute. Le persone ricoverate sono stabili: 148 come ieri così come i 20 nelle rianimazioni e i 128 nelle aree mediche. I guariti sono stati 148 e dunque il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è di 3.509 (+52) delle quali 3.361 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 9.999 (ieri erano 10.850) e il tasso di positività si attesta sul 2.01% (ieri 1,84%).