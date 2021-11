9 novembre, 68 morti Covid in Italia, 11 sono in Sicilia

I nuovi casi di covid in Sicilia diagnosticati nelle ultime 24 ore sfondano quota 500 ma il dato è soprattutto legato al record di tamponi processati, oltre 33 mila. Il dato che deve invece far riflettere è quello relativo ai ricovero con attualmente quasi 400 persone in ospedale. E’ questo il dato che emerge dal bollettino covid del 9 novembre del ministero della Salute.

I numeri. I nuovi casi sono 504 (ieri erano 416) con 11 morti e il totale delle vittime siciliane del virus che sale a quota 7.060. In ospedale ci sono complessivamente 394 persone (ieri erano 379), delle quali 346 in area medica (ieri 333) e 48 in terapia intensiva (ieri 46). I tamponi processi sono stati 33.166 (ieri 16.071) e il tasso di positività scende infatti all’1,51% contro il 2,56% di ieri.

Le altre regioni. La Sicilia con i suoi 504 nuovi casi è preceduta da Veneto (883), Lombardia (849) e Lazio (773). Le province. Non è più Catania la provincia con più casi. Stavolta il record è di Messina. Ecco il dettaglio. Palermo: 85.379 casi complessivi (110 nuovi casi), Catania: 79.761 (110), Messina: 35.944 (134), Siracusa: 24.961 (35), Trapani: 20.317 (43), Ragusa: 20.037 (7), Caltanissetta: 18.238 (17), Agrigento: 17.862 (35), Enna: 9.580 (13)

In Italia. Sono 6.032 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.197. Sono invece 68 le vittime in un giorno, un picco per le ultime settimane. Ieri erano stati 38.

Sono 645.689 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 249.115. Il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all’1,7% di ieri. Sono invece 421 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52 (ieri 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.436, ovvero 74 in più rispetto a ieri.