993 morti Covid oggi in Italia. E vogliono riaprire tutto...

Sono 23.225 i nuovi positivi al Covid in Italia secondo il bollettino di oggi 3 dicembre. I morti sfiorano quota mille: sono 993 da ieri. Mai così tante vittime in 24 ore dall’inizio dell’epidemia.

I nuovi casi sono +23.225, +1,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +20.709), mentre i decessi odierni sono +993, +1,7% (ieri erano +684), per un totale di 58.038 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 846.809: +23.474 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +2,8% (ieri erano +38.740). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 759.982, pari a -1.248 rispetto a ieri, -0,2% (ieri erano -18.715), e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella. Continuano a diminuire gli attuali positivi: un trend cominciato a fine novembre — sono in calo e con il segno meno davanti per la settima volta in autunno (vedi 23/11 , 25/11 e 27/11, 30/11, 1/12 e 2/12) — e dovuto al fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Un buon segnale, se non ci fossero così tanti morti.

Record di vittime dall'inizio dell'epidemia. Un numero mai registrato, che supera il picco massimo di 969 decessi datato 27 marzo.