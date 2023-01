A 17 anni uccide la mamma di 55, strangolandola

Bagheria, Palermo - Tragedia familiare questa mattina a Bagheria. Una donna di 55 anni, Laura Spanò, maestra elementare è stata uccisa dalla figlia diciassettenne in un'abitazione di corso Butera, a Bagheria. La vittima insegnava alla scuola elementare di Casteldaccia, sempre in provincia di Palermo. L’allarme è stato lanciato dalla stessa ragazza che in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio.

La 17enne è poi crollata durante l'interrogatorio davanti alla procuratrice per i minori di Palermo Claudia Caramanna. La ragazza è ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Da quanto appurato dal commissariato di Bagheria e dalla squadra mobile di Palermo tra le due donne da tempo ci sarebbero stati conflitti e continui litigi.