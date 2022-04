A 9 anni muore schiacciata dal cancello di casa

Trescore Balneario, Bg - Dramma ieri sera a Trescore Balneario, nella bergamasca, dove una bambina di 9 anni è morta schiacciata dal cancello della sua abitazione. L'incidente è avvenuto in via Muratello, strada collinare che porta al vicino comune di Cenate Sopra. Dalla prima ricostruzione, la piccola si trovava sullo scivolo di casa e il pesante cancello avrebbe ceduto dopo che si sarebbe staccato un perno, travolgendola.

Immediato l'allarme al 118, lanciato dai genitori: la bambina è stata trasferita d'urgenza in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni molto gravi e purtroppo è deceduta in nottata. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.