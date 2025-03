A Belpasso oggi lutto cittadino per la morte di Josephine Leotta

Belpasso, Catania - L’amministrazione comunale di Belpasso ha proclamato, per oggi, il lutto cittadino per la morte, in un incidente stradale avvenuto ieri a Catania, della 24enne Josephine Leotta, che era una volontaria del gruppo di Protezione Civile, «in segno di commossa partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti». Il Comune invita i «cittadini a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone a un evento tanto grave e a osservare, nel corso della giornata, anche nelle scuole cittadine, un minuto di silenzio e raccoglimento». I funerali saranno celebrati alle 16 nella Chiesa Madre di Belpasso.

Josephine ieri mattina, a bordo della sua Toyota Aigo, era diretta alla Facoltà di Architettura di Siracusa, corso di laurea di “Architettura e Patrimonio culturale”, dell’Università di Catania, dove studiava. Ma il tragico incidente sull’autostrada Catania-Siracusa in un attimo ha portato via tutti i suoi sogni e il suo sorriso. Era iscritta al quinto anno e ieri era pronta ad affrontare una nuova settimana, dopo aver trascorso alcuni giorni a casa, con i suoi familiari, nella sua Belpasso. Josephine, con un passato da scout nel gruppo Agesci Belpasso 1, era volontaria di Protezione civile. Solo pochi giorni fa, aveva svolto il suo ultimo turno da volontaria, sull’Etna.