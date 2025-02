A Catania 2 tonnellate di arance abusive vendute per strada

Catania - Due tonnellate di agrumi privi di tracciabilità sono state sequestrate dalla polizia di Catania nella zona della stazione e in viale Mario Rapisardi. Tre venditori ambulanti sono stati sottoposti a controllo, risultando privi di autorizzazioni. Due di loro sono stati sanzionati anche per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza dei requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per mancanza di autorizzazione per la vendita, con multe totali per 11.500 euro. Gli agrumi sono stati donati alla Caritas.