A Comiso le pistole nella caldaia della casa popolare

Comiso - A Comiso, durante un controllo predisposto in un edificio di edilizia popolare, i carabinieri, insieme a personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno rinvenuto, occultate all’interno del locale caldaia ad uso condominiale, due pistole a salve prive del tappo rosso e modificate in modo tale da renderle idonee ad esplodere colpi d’arma da fuoco. Le armi sono state sottoposte a sequestro in attesa di procedere alle successive valutazioni di tipo tecnico-balistico che permetteranno di evidenziare se le stesse siano state già usate per fini illeciti.