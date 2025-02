A Comiso ritirate due patenti ad automobilisti al cellulare

Comiso - La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha effettuato il ritiro della patente di guida di due conducenti sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con telefono cellulare. Nello specifico, il personale delle volanti del Commissariato di Comiso, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, ha proceduto al ritiro della patente di guida di due conducenti, avendo riscontrato in due episodi la violazione di quanto previsto dall’art. 173 del Codice della Strada (divieto di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida).

Nel primo caso, gli agenti hanno appurato che una donna di anni 31 ha usato, durante la marcia, il suo telefono cellulare distogliendo dal volante e impegnando per il suo utilizzo entrambe le mani, al fine di inviare messaggi, mentre nel secondo un uomo di anni 52 ha usato lo smartphone, incurante del pericolo di guida con una sola mano. Come previsto dal nuovo Codice della Strada, il personale ha provveduto al ritiro della patente di guida dei due conducenti, ai fini della sanzione accessoria della sospensione, la cui durata è stata stabilita dal Prefetto per un periodo di 15 giorni, significando che sono stati decurtati anche cinque punti dalla patente.