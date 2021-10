A fuoco due auto a Vittoria

Vittoria - Sono due le auto distrutte dalle fiamme questa notte a Vittoria. Era da poco passata la mezzanotte quando i residenti di via Fratelli bandiera sono stati svegliati da alcuni boati provocati dalle fiamme che raggiungevano i serbatoi di benzina. Le lingue di fuoco hanno infatti avvolto un’auto in sosta in via Fratelli Bandiera, all’altezza di viale della Resistenza.

Poco dopo hanno raggiunto anche un’altra auto. Danneggiata anche la facciata dell’abitazione davanti alla quale i due mezzi erano in sosta. Sul posto, i Vigili del Fuoco.