A fuoco due auto in due diversi incendi a Vittoria

Vittoria - Alle 23:00 del 19 aprile alla sala operativa dei vigili del fuoco è stato segnalato l’incendio di una autovettura Fiat Panda in contrada Bosco Rotondo, a Vittoria parcheggiata davanti una abitazione. Una squadra operativa da Ragusa ha provveduto allo spegnimento della vettura in fiamme. L’incendio ha danneggiato i prospetti della abitazione davanti cui la vettura era parcheggiata. Sul posto personale della Polizia di Stato.

Alle 05:00 del 20 aprile la squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta in via Saragat per l’incendio che si è sviluppato in una Y10. Sul posto personale della Polizia di Stato.