A fuoco due camion da cantiere a Frigintini

Modica - I Vigili del fuoco di Modica, con a seguito autobotte proveniente dalla sede centrale di Ragusa, sono intervenuti alle tre di stanotte a Frigintini, in via Calanchi, per l'incendio di due camion da cantiere. L'intervento dei vigili del Fuoco ha limitato in danni esclusivamente alle cabine dei due automezzi.

Sul posto Polizia di Stato del Commissariato di Modica per le indagini.