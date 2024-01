A fuoco un appartamento a Ispica

Ispica - A seguito di allertamendo da parte del 112, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Modica e Ragusa sono intervenute la scorsa notte, alle ore 1.40, per l'incendio di un appartamento sito al secondo piano di un immobile di via Dei Mille a Ispica.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno prontamente iniziato le procedure di spegnimento dell'incendio, che nel frattempo si era sviluppato in buona parte dell'appartamento, evitando che le fiamme coinvolgessero i piani sottostanti e gli edifici confinanti. A seguito dell'incendio, le cui cause sono ancora in via di accertamento, l'appartamento interessato, non abitato al momento, ha subito seri danni ed è stato dichiarato non abitabile.

Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di loro competenza.