A fuoco un appartamento di Ispica, residenti fuggono sul balcone

Ispica - Incendio stanotte alle 3 in un appartamento sito al primo piano di una palazzina di Ispica, in via La Farina. Le fiamme hanno avvolto i mobili di un monolocale abitato da due donne.

Per sfuggire alle fiamme e al fumo, tre persone si sono rifiugiate sul balcone. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Le persone sono state salvate e per fortuna le fiamme non si sono propagate alle abitazioni vicine.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. Le operazioni si sono concluse all’alba.