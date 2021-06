A fuoco un'auto a Santa Maria del Focallo

Ispica - Alle ore 21:00 di sabato 12 giugno la squadra dei vigili del fuoco di Modica, con a seguito un’autobotte proveniente dal Comando di Ragusa, interveniva a Santa Maria del Focallo per l’incendio di un’autovettura parcata all’interno di un garage in prossimità di una villetta.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto a spegnere l’incendio, senza non poche difficoltà in quanto il posto non era facilmente raggiungibile dai mezzi in dotazione. I VVF hanno altresì evitato che le fiamme si propagassero alla villetta e alla vegetazione circostante.

L’incendio ha causato la distruzione dell’autovettura e seri danni alla struttura del garage.