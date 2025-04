A fuoco una casa abbandonata in via Natalelli a Ragusa

Ragusa - Oggi pomeriggio alle 15.40 una squadra dei vigilidel fuoco del comando provinciale di Ragusa, con a seguito un autobotte, è intervenuta in via Natalelli per un incendio che ha coinvolto un'abitazione in stato di abbandono. Domate le fiamme che interessavano solo il piano mansardato e il sottotetto della struttura, i pompieri hanno evitato la propagazione delle fiamme alle abitazioni adiacenti.

I vigili urbani hanno provveduto a chiudere momentaneamente la strada per facilitare le operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.