A fuoco una Fiat Stilo a Giarratana

Giarratana - Una squadra dei Vigili del Fuoco di Ragusa, con a seguito un'autobotte, è intervenuta, la notte scorsa alle ore 3.00,in via Calatafimi a Giarratana, per l'incendio di una Fiat Stilo. All'arrivo della squadra l'incendio, aveva avvolto completamente l'autovettura e interessato anche la parte anteriore di un furgone parcheggiato vicino.

Personale dei Vigili del Fuoco ha prontamente iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a limitare i danni del furgone solamente alla parte anteriore, mentra l'autovettura rimaneva completamente distrutta.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. La squadra ha fatto rientro in sede alle ore 4.50.