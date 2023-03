A fuoco una villetta al villaggio Renelle Trippatore a Sampieri

Scicli - Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica, è intervenuta stamani alle ore 6 circa, per un incendio che ha coinvolto una villetta, utilizzata nel periodo estivo da proprietari modicani, presso il villaggio "Renelle-Trippatore" sulla Marina di Modica-Sampieri, in territorio di Scicli. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno prontamente iniziato le operazioni di spegnimento, facento intervenire ulteriore autobotte dalla sede centrale.

L'incendio, che all'arrivo della squadra VF si era già propagato a gran parte della struttura, ne ha causato ingenti danni. Sul posto intervenuti Carabinieri di Modica e Scicli per gli adempimenti di competenza.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. La squadra ha fatto rientro in sede alle ore 10.33.