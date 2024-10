A Giarre fiume di fango. VIDEO

Giarre, Catania - Fango e detriti trascinati da acqua che scorre nelle strade come un fiume hanno invaso Giarre, dove si è abbattuto un violento temporale ieri mattina. Danneggiati negozi, garage e appartamenti. Al lavoro uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale per liberare le strade. L’acquazzone ha investito anche Mascali. “Non ci immaginavamo una portata del genere – dice il sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella -, siamo impreparati a prevedere questo tipo di criticità”. “Quello che non funziona – afferma il sindaco di Mascali, Luigi Messina – è la macchina burocratica, che spesso non è celere”.

Il temporale ha causato problemi di circolazione dalle prime ore della mattina sull’autostrada A18 in direzione Catania. A Fiumefreddo la rampa di immissione in direzione Catania è stata chiusa per allagamento. Si sono registrate file, diverse le auto in panne. Nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. Dalla notte scorsa nella zona di Giarre, Mascali, Zafferana Etnea e Belpasso i vigili del fuoco hanno portato a termine 25 interventi di soccorso.