A Lampedusa con i migranti sbarca pure una pecora. Messa in quarantena

Lampedusa - Si sono portati una pecora, convinti che potesse fornire con il suo latte il giusto nutrimento per affrontare la terribile esperienza della navigazione nel Mediterraneo. Nella notte appena trascorsa a Lampedusa sono sbarcati tredici migranti tunisini con una pecora al seguito.

Durante la notte tredici migranti tunisini sono stati intercettati su una barca: con loro avevano anche una pecora La scoperta è stata fatta dalla Guardia Costiera che ha segnalato la presenza alla Polizia di Stato, incaricata delle procedure di identificazione e di ricovero nell’hotspot degli ospiti. Tredici tunisini, fra cui due donne e tre minori, sono stati intercettati su una barca a circa 20 miglia dalla costa di Lampedusa.

Sull’imbarcazione c’era anche una pecora. La “carretta” è stata lasciata alla deriva e i 13 sono stati trasportati fino al molo Favarolo, dove sono sbarcati nella notte.

Dopo lo sbarco i clandestini sono stati portati nell’hotspot. La pecora al momento è collocata in quarantena in un angolo dell’hotspot, all’interno di un piccolo recinto. Si attende l’arrivo del veterinario per accertare la possibile sussistenza di problemi igienico-sanitari e la eventuale sua collocazione in altra località. I responsabili della struttura hanno avvertito il servizio veterinario dell’Asp di Palermo, un medico raggiungerà l’isola per visitare l’animale e rilasciare l’eventuale certificazione; quindi la pecora sarà data in affidamento.