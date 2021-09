A mani nude fino al terzo piano per aggredire l'ex

Cammarata - Denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia un 37enne di Mussomeli che, nella notte tra sabato e domenica, s'è arrampicato a mani nude fino al terzo piano del palazzo dove abita l'ex compagna, una casalinga 32enne di Cammarata: raggiunto il balcone, ha sfondato il vetro della finestra ed è entrato nell’appartamento.

La donna, colta di sorpresa e spaventata dall'improvvisa irruzione in casa a quell'ora, ha tentato di allontanare l’uomo, ricevendo uno schiaffo in pieno volto che l'ha fatta volare a terra. Le ferite allo zigomo sono state refertate al pronto soccorso di Agrigento, dove la giovane si è subito recata: la posizione del bruto è tutt'ora al vaglio degli inquirenti e non si escludono, nelle prossime ore, ulteriori misure cautelative a suo carico.