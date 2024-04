A Modica i ladri di bancomat, con la sciclitana che fa il palo

Modica - Arresti domiciliari per due soggetti che dovranno rispondere dell’accusa di furto e indebito uso di carte di credito/debito in concorso. Nello specifico, i due, residenti a Modica rispettivamente di 45 e 37 anni, unitamente ad una donna quarantaduenne residente a Scicli, che ebbe il ruolo di “palo” nell’episodio del furto, riuscirono ad impossessarsi con destrezza del portafogli di una giovane di Siracusa che si trovava a Modica per motivi di lavoro.

Nel giro di poche ore successive al furto, le carte di credito/debito vennero più volte utilizzate con operazioni c.d. “sotto soglia”, al fine di non allarmare subito la vittima del reato, la quale soltanto dopo un giorno si accorse di operazioni anomale sul suo conto, dalla stessa non effettuate. A seguito di denuncia della donna, erano state prontamente acquisite le immagini di bancomat ed esercizi commerciali del centro storico ove erano state utilizzate le due carte sottratte. Anche in questo caso i poliziotti erano riusciti a risalire celermente agli autori delle operazioni fraudolente, in quanto soggetti ben noti, in quanto pregiudicati già noti per molteplici precedenti relativi a reati contro il patrimonio e per stupefacenti.

Grazie al quadro probatorio raccolto dagli Agenti a carico dei due uomini, la richiesta di misura cautelare è stata accolta dal G.I.P. il quale ha emesso le ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di entrambi.