A Modica le maschere di carnevale pericolose

Modica - Nella settimana di Carnevale sono stati effettuati controlli da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa nell’ambito del potenziato dispositivo operativo a contrasto del fenomeno illecito del commercio di prodotti “non sicuri”, a tutela del corretto funzionamento del mercato e della sicurezza dei consumatori.

In tale contesto, i militari della Tenenza di Modica hanno individuato un esercizio commerciale, ubicato nel Comune di Modica e gestito da soggetto di nazionalità cinese, dove sono stati sottoposti a sequestro oltre 200.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei degli acquirenti, per un valore commerciale di circa 80.000 euro.

I diversi prodotti sequestrati, tra i quali, in particolare, maschere, giocattoli e costumi carnevaleschi, erano privi delle indicazioni previste dalle normative vigenti, come le informazioni recanti la provenienza ed il paese di origine, le istruzioni d’uso e le relative precauzioni. Gran parte della merce, inoltre, era completamente priva di informazioni in lingua italiana.

Inoltre, molti degli articoli e i giocattoli sequestrati, destinati a bambini e adolescenti, sono risultati pericolosi in quanto privi del marchio “CE” e, dunque, non a norma rispetto alla composizione dei materiali, di qualità evidentemente scarsa, nonché riguardo al rischio di dispersione di frammenti o piccoli componenti che, qualora ingeriti, possono causare soffocamento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio ai sensi del “Codice del Consumo” (D.Lgs. 206/2005) e del “Decreto sulla Sicurezza dei Giocattoli” (D.Lgs. 54/2011), rischiando sanzioni fino a 25.000 euro.

Per evitare rischi è opportuno rivolgersi sempre a punti vendita ed operatori commerciali affidabili, controllando le etichette dei prodotti acquistati, che devono riportare con chiarezza le informazioni relative al produttore, nonché le istruzioni d’uso.

È necessario cercare i prodotti che riportano i marchi di qualità, anche se questi, a volte, vengono abilmente contraffatti: “CE” (approvazione europea), “IMQ” (indicazione di qualità del prodotto) e il marchio specifico “Giocattoli Sicuri” (attribuito dall’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli).

In questo quadro, caratterizzato anche dal critico contesto sanitario ed economico causato dell’epidemia da COVID-19, l’attività portata a termine testimonia ancora una volta la particolare attenzione che le Fiamme Gialle rivolgono al contrasto di questi fenomeni, sviluppando specifici e quotidiani servizi finalizzati al controllo economico del territorio, a garanzia della sicurezza dei consumatori e a tutela di tutti gli operatori commerciali.