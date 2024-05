A Modica multe agli abusivi del dehors

Modica - Nuovi controlli della polizia locale, in particolare, riguardo il commercio, le condizioni igienico-sanitarie e l’occupazione di suolo pubblico. I vigili urbani venerdì sera hanno effettuato controlli in sette esercizi commerciali del centro cittadino. Cinque le sanzioni comminate per occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari avevano occupato area pubblica, con sedie e tavoli, abusivamente. In alcuni casi avevano ampliano l’area autorizzata, in altri non erano in possesso dell’autorizzazione comunale. La sanzione ammonta a 173 euro.